Erneuerbare Energien in Schura: Vogelschutz sorgt für Verzögerungen

Erneuerbare Energien in Schura

1 In Tuningen und Weigheim entsteht eine Agri-PV-Anlage. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Die geplante Agri-PV-Anlage lässt sich nicht so schnell wie erhofft umsetzen. Die Flächen liegen nämlich in einem Vogelschutzgebiet – einem möglichen Lebensraum für Feldlerche und Neuntöter.









Im Juni fanden innerhalb von zwei Wochen zwei Infoveranstaltungen statt für eine geplante Agri-PV-Anlage auf drei Flurstücken mit einer Gesamtfläche von 8,5 Hektar östlich der A 81 und in der Nähe der L 492 kurz vor der Autobahnbrücke von Schura in Richtung Tuningen, eines auf Gemarkung Weigheim, zwei auf Gemarkung Tuningen, aber alle in Besitz des Bioland-Hofes Messner aus Schura. Voller Tatendrang stellte Torsten Schwarz von der „Wir.Solar“ aus Elzach das Projekt vor, noch bis zu den Sommerferien sollte eine Bürgerbeteiligung gegründet werden.