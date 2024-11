Erneuerbare Energien: Vattenfall plant Milliardeninvestitionen in Deutschland

1 Vattenfall sieht in Deutschland große Wachstumschancen für sein Geschäft mit erneuerbaren Energien. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Vattenfall sieht in Deutschland den am schnellsten wachsenden Markt für erneuerbare Energien - und will diesen prägen. Der Energiekonzern plant bis 2028 mit Investitionen von fünf Milliarden Euro.









Berlin - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will bis 2028 mehr als fünf Milliarden Euro in das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Deutschland stecken. "Deutschland ist der am schnellsten wachsende Markt für erneuerbare Energien in Europa", teilte der für das Land zuständige Vattenfall-Finanzchef, Robert Zurawski, mit. Der Strombedarf werde hierzulande bis 2030 voraussichtlich um 40 Prozent steigen und könnte sich bis 2045 verdoppeln. "Für unser wachsendes Geschäft aus fossilfreier Erzeugung und Energiedienstleistungen sehen wir hier vielfältige Wachstumschancen."