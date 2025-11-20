Erneuerbare Energien Kreis Calw: Hier will der Landkreis PV-Anlagen bauen

Aktuell macht der Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien“ noch Miese. Doch mit der Errichtung der neuen PV-Anlage soll sich das ändern. Zuvor steht aber ein Verkauf an.
Das Landratsamt möchte die Energie, die es und seine Abteilungen benötigt, CO₂-neutral erzeugen. Dafür sollen auf landkreiseigenen Flächen und Gebäuden zahlreiche PV-Anlagen errichtet werden. Der Kreistag hatte zugestimmt, zu diesem Zweck Mitte 2023 einen Eigenbetrieb zu gründen. Nun stellte dessen Chef Christian Gmeiner im Umweltausschuss den aktuellen Sachstand vor.