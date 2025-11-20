Erneuerbare Energien Kreis Calw: Hier will der Landkreis PV-Anlagen bauen

Aktuell macht der Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien“ noch Miese. Doch mit der Errichtung der neuen PV-Anlage soll sich das ändern. Zuvor steht aber ein Verkauf an.

Das Landratsamt möchte die Energie, die es und seine Abteilungen benötigt, CO₂-neutral erzeugen. Dafür sollen auf landkreiseigenen Flächen und Gebäuden zahlreiche PV-Anlagen errichtet werden. Der Kreistag hatte zugestimmt, zu diesem Zweck Mitte 2023 einen Eigenbetrieb zu gründen. Nun stellte dessen Chef Christian Gmeiner im Umweltausschuss den aktuellen Sachstand vor.

Eigenbetrieb mit einem Defizit Zuerst blickte er auf die Zahlen des vergangenen Jahres. Der Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien“ hat 2024 ein Defizit von 181 000 Euro erwirtschaftet. Dieses Geld muss der Landkreis ausgleichen. „Wir haben 2024 noch gar nicht so viel gemacht“, sagte Gmeiner dazu. Der Eigenbetrieb habe vor allem die Planung neuer Anlagen vorangetrieben. Auch über die Vermarktung des Stroms habe man sich Gedanken gemacht. Deshalb gebe es noch keine Einnahmen, welche die Personalkosten ausgleichen könnten. Es laufe alles nach Plan, beruhigte der Abteilungsleiter Finanzen und Beteiligungen Michael Hopf.

Das langfristige Ziel sei aber, dass der Eigenbetrieb sich finanziell selbst trage, so Gmeiner – und dabei auch erreiche, dass die Landkreisverwaltung klimaneutral werde. Etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauche diese jährlich. Und mit den geplanten Anlagen könne man diese Strommenge auch über PV-Anlagen erzeugen.

Anlage in Calmbach wird verkauft

Realisiert sind die Anlagen auf der Außenstelle in Calmbach sowie auf dem Dach der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Sommenhardt. Knapp 362 000 Euro haben beide Anlagen gekostet. Fast 261 000 Kilowattstunden erzeugen sie jährlich. Dazu sind Speicher verbaut, die 30 Kilowattstunden aufnehmen können. Damit ist auch Strom verfügbar, wenn die Sonne nicht scheint. Gmeiner geht davon aus, dass sich die Anlagen innerhalb von 13 Jahren refinanziert haben. Dieter Gischer (SPD) fragte nach der Zukunft der Anlage in Calmbach. Die dortige Außenstelle wurde geschlossen. Gmeiner erklärte, dass das Gebäude samt PV-Anlage verkauft werde und der Eigenbetrieb so das Geld für den Bau wieder einnehme.

Der Eigenbetrieb hat laut Gemeiner noch sechs weitere PV-Anlagen geplant. Laut der Sitzungsvorlage soll noch in diesem Jahr eine Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft in Wildberg gebaut werden. Die kostet 140 000 Euro, bringt 85 000 Kilowattstunden pro Jahr und soll in zwölf Jahren abbezahlt sein.

PV-Anlage über Parkplatz des Landratsamtes

2026 werden gleich vier Anlagen gebaut. Der Parkplatz des Landratsamtes soll mit einer Anlage überdacht werden. Das Projekt kostet knapp 1,2 Millionen Euro, bringt rund 402 000 Kilowattstunden jährlich. Die Anlage soll sich nach 15 Jahren amortisiert haben. Zu ihr gehört auch ein Speicher von 200 Kilowattstunden. Aufgrund der hohen Investitionssumme musste hier der Kreistag zustimmen.

Das Dienstleistungszentrum der Feuerwehr in Oberhaugstett bekommt für etwa 311 000 Euro eine Anlage, die jährlich 221 000 Kilowattstunden liefert, einen Speicher von 50 Kilowattstunden und nach sich 14 Jahren rechnet.

Der Eigenbetrieb will im kommenden Jahr auch PV-Anlagen auf der Straßenmeisterei in Nagold (2026) und auf dem Neubau in Würzbach (2027) errichten. In Nagold entsteht mit 49 000 Kilowattstunden jährlich und einem Speicher von 30 Kilowattstunden für 60 000 Euro die kleinere Anlage. Die in Würzbach wird mit 582 000 Kilowattstunden jährlich und einem Speicher von 200 Kilowattstunden für insgesamt rund 653 000 Euro deutlich größer. 2028 soll zudem auf der Deponie in Oberhaugstett die insgesamt größte Anlage mit 992 000 Kilowattstunden für etwa 900 000 Euro errichtet werden.

Strombedarf selbst erzeugen

Wenn alle Anlagen fertig sind, erzeugt der Eigenbetrieb jährlich etwa 2,6 Millionen Kilowattstunden Strom. Also etwas mehr, als er laut Gmeiner verbraucht. Knapp 3,6 Millionen Euro hat der Landkreis dafür dann ausgegeben. Der Strom soll zu 90 Prozent selbst verbraucht werden. Das spart dem Landkreis dann wiederum Geld bei den Energiekosten.

„Ab wann trägt sich der Eigenbetrieb selbst?“, fragte Lothar Kante (SPD) nach. Wenn alle Anlagen in Betrieb seien, also ab 2028, so Gmeiner. Allerdings hänge das auch von der Vermarktung ab. Man setze auf den Bilanzkreislauf. Einfach gesagt: Der Eigenbetrieb erzeugt den Strom an einer Stelle im Netz, darf ihn an anderer Stelle entnehmen und zahlt dafür nur einmal das Netzentgelt. Jürgen Gauß (CDU) wollte wissen, was passiert, sollte dieser Bilanzkreislauf wegfallen. Gmeiner erklärte, dass über solche Szenarien und etwaige neue Regelungen in der Politik aktuell viel diskutiert werde.