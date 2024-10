Erneuerbare Energien in Rottweil

1 Beim Haslerhof (rechts im Vordergrund) soll auf der Fläche neben der Bundesstraße eine Photovoltaikanlage entstehen. Foto: Nädele

Der nächste Schritt zu einer Freiflächen-PV-Anlage: Beim Haslerhof könnte eine Anlage mit mehr als 21 Megawatt entstehen.









Die Stadt Rottweil will auf ihrer Marschroute bleiben und in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend einen weiteren Bebauungsplan für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf den Weg bringen. Beim Haslerhof auf Gemarkung Göllsdorf soll künftig auf einer Fläche von 16,5 Hektar Sonnenenergie getankt werden.