Erneuerbare Energien in Grosselfingen und Rangendingen: Was geprüft wird, bevor Windkraftanlagen gebaut werden

Feueralarm in Hechingen Das ist die Bilanz des Großeinsatzes

Ein Feuer in der ehemaligen Drogerie am Obertorplatz hat die Feuerwehr am Montagnachmittag bekämpft: Dort brannte eine Zwischendecke. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Das Gebäude soll im Juni versteigert werden.