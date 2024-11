1 Mit der Genehmigung des Baugesuchs ist ein weiterer Schritt für eine große Freiflächen-Fotovoltaikanlage bei Erlaheim getan. Foto: BW/Uli Deck

Der Bau der großen Fotovoltaikanlage im Gewann Hasenbühl kann beginnen. Wenn diese in Betrieb geht, würde im Geislinger Stadtgebiet mehr Strom produziert als verbraucht.









Im Gewann Hasenbühl, südöstlich des Erlaheimer Eichbergs, will die EnBW Solar GmbH auf rund acht Hektar Fläche 15 288 Solarmodule in Südausrichtung aufstellen. Seit 2017 laufen in der Stadt Geislingen die Vorbereitungen für diesen Solarpark, jetzt hat der Gemeinderat auch dem Baugesuch dafür zugestimmt.