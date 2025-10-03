Erneuerbare Energie: „Windräder belasten die Umwelt“

1 Tag der offenen Tür auf der Windkraft-Baustelle. Foto: Rainer Bombardi Eine Lesermeinung zum Bericht über den Tag der offenen Tür auf der Windkraft-Baustelle auf der Länge.







Der SCHWARZWÄLDER BOTE berichtete am 1. Oktober unter dem Titel „So sieht ein Windrad aus“, der Erfolg habe Bene Müller, dem Vorstand der Betreibergesellschaft Solarcomplex Recht gegeben. Dazu konstatiert Ihr Bericht: Denn Hunderte Interessierte sind zum Tag der offenen Baustelle gekommen, um ihren Informationshunger zu stillen – „ein Volltreffer“. Eine nicht enden wollende Menschenschlange habe sich vor dem Turm eingefunden, „um einen Blick ins Innere des Bauwerks zu ergattern“. Was gewiss auch etwas abgelenkt hat vom Blick auf das gewöhnungsbedürftige Ausmaß der Baustelle rundum, erst recht auf die sechs derartigen Baustellen im Längewald.