Erneuerbare Energie: „Windräder belasten die Umwelt“
Tag der offenen Tür auf der Windkraft-Baustelle. Foto: Rainer Bombardi

Eine Lesermeinung zum Bericht über den Tag der offenen Tür auf der Windkraft-Baustelle auf der Länge.

Der SCHWARZWÄLDER BOTE berichtete am 1. Oktober unter dem Titel „So sieht ein Windrad aus“, der Erfolg habe Bene Müller, dem Vorstand der Betreibergesellschaft Solarcomplex Recht gegeben. Dazu konstatiert Ihr Bericht: Denn Hunderte Interessierte sind zum Tag der offenen Baustelle gekommen, um ihren Informationshunger zu stillen – „ein Volltreffer“. Eine nicht enden wollende Menschenschlange habe sich vor dem Turm eingefunden, „um einen Blick ins Innere des Bauwerks zu ergattern“. Was gewiss auch etwas abgelenkt hat vom Blick auf das gewöhnungsbedürftige Ausmaß der Baustelle rundum, erst recht auf die sechs derartigen Baustellen im Längewald.

 

Dessen Durchlöcherung und Industrialisierung erklärt Bene Müller zum „relativ geringen Flächenverbrauch“ und vergleicht ihn mit dem Braunkohleabbau in der Lausitz, der doch ganze Landschaften in Schutt und Asche lege.

Dabei droht unser Umgang mit bislang unzerschnittenen und unvorbelasteten Waldgebieten, auch mit deren Klimaschutzfunktion, zum Alptraum zu werden, zumal wenn es nach den Vorstellungen der Regionalverbände geht. Denn den weit überwiegenden Teil der Vorranggebiete für Windenergiegewinnung hat man neuerdings erneut in die Wälder verlegt, exakt so wie es die vier Städte schon 2010 mit der Länge gemacht haben -und wie die Villinger es mit ihrem Neuhäuslewald vorhaben. Waldökologen wie Professor Pierre Ibisch schlagen Alarm: „Windräder sind grundsätzlich eine zusätzliche Stressquelle für den Wald. Sie nutzen weniger der Umwelt als den Investoren“.

Wolf Hockenjos, Donaueschingen

