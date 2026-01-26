Manche Windkraftflächen der Nordsee finden keinen Käufer. Aus Sicht der Chefin des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, Anna Borg, ist das nicht überraschend. Risiken müssten neu verteilt werden.
Hamburg - Europäische Energiekonzerne sind laut Vattenfall-Chefin Anna Borg bereit für weitere Milliarden-Investitionen in Windparks in Nord- und Ostsee. "Europäische Unternehmen brauchen dafür Sicherheit, dass an politischen Klima- und Energieambitionen festgehalten wird", sagte Borg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Das wäre ein Signal, das Vertrauen schafft und Investitionen freisetzt."