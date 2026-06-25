Erneuerbare Energie in Sulz: Befindet sich Sulz im „Windkraft-Krieg“?

Ein AfD-Stadtrat aus Sulz sieht eine „Kriegserklärung“ in den Gesprächen der lokalen Bürgerenergiegenossenschaft zu Windkraftanlagen auf Privatflächen. Diese nimmt Stellung.

„Genossenschaftlich – ökologisch – ökonomisch“ haben sich mittlerweile 170 Menschen aus Sulz und der Umgebung auf die Fahnen geschrieben – und sind Mitglied der „3-Täler-BürgerEnergie“ geworden.

Kürzlich blickte diese in ihrer Generalversammlung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In ihrer Pressemitteilung erklärt die Bürgerenergiegenossenschaft, dass eine Ausschüttung an die Mitglieder bewusst noch nicht erfolgt sei. Die erwirtschafteten Mittel wolle man stattdessen für den weiteren Ausbau der Genossenschaft nutzen.

Eine junge Organisation

Doch daran entzündete sich Kritik. Ein Leser meldet sich zu Wort: „Ich denke eher das der beschauliche Bilanzgewinn von 5395 Euro den Aufwand zur Ausschüttung nicht gerecht geworden ist“, teilt er unserer Redaktion seine Gedanken zur „Behauptung“ des Vorstands mit.

Das sieht Siegfried Gergs, selbst im Vorstand, anders. Die „3-Täler-BürgerEnergie Sulz“ sei im Dezember 2023 gegründet worden, um gemeinsam regionale Projekte der erneuerbaren Energien umzusetzen, ruft er in Erinnerung.

Sonne lässt Kasse klingeln

Und da man sich aktuell noch in der Aufbauphase befinde, würden erwirtschaftete Mittel deshalb vorrangig in neue Photovoltaik- und Energieprojekte investiert. Von denen hat die Genossenschaft schließlich einige.

So sind die überdachten Parkplätze hinter der Sozialstation auf Kastell mit PV-Modulen ausgestattet, die den Strom ins öffentliche Netz einspeisen und pro Jahr rund 8000 Euro erwirtschaften können.

Energie aus Sigmarswangen

Seit November 2024 wurden auch in Mühlheim drei Schuppen dank 66 PV-Modulen zu Energie-Lieferanten, die 3600 Euro einbringen. Den gleichen Betrag kann man seit Juli 2025 von den neuen Solar-Einheiten auf der Lina-Hähnle-Realschule erwarten.

Und seit April 2026 liefert auch das Bürgerzentrum Sigmarswangen kostenlosen Sonnenstrom, der im Jahr ein Plus von rund 6800 Euro verspricht. Da es beim Kindergarten Hochmössingen noch offene Fragen zur Statik des Daches sowie eines möglichen Netzanschlusses gebe, habe man dieses Projekt erst einmal hintenangestellt.

Weitere Projekte in Planung

Was hingegen „unter Dach und Fach“ ist, ist die PV-Anlage auf dem Dach über der Tribüne der Bizerba-Arena in Balingen. „Sie soll am 1. Juli abgenommen werden“, verrät Gergs. Aber weil man wegen Lieferschwierigkeiten noch auf bestimmte Teile warten müsse, werde die Einspeisung des Stroms erst Mitte des Monats erfolgen – und durch die 216 PV-Module geschätzte 10.700 Euro „abwerfen“. Das nächste Projekt – die PV-Anlage auf dem Schuppengelände Allmendwasen in Sulz-Kastell – soll in Kürze beauftragt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Erneuerbare Energie in Sulz Sonnige Zeiten fürs Bürgerzentrum Die Energie für bis zu 15 Haushalte soll in wenigen Wochen am Bürgerzentrum in Sigmarswangen gewonnen werden. Die Projekte reichen sogar bis zur Bizerba-Arena nach Balingen.

Doch der Leser hat noch eine weitere Vermutung, die mit den nicht erfolgten Ausschüttungen zusammenhängt: „Deshalb wird man auch noch nicht in das Genossenschaftsregister des Baden Württembergischen Genossenschaftsverbandes aufgenommen“, äußert er.

Eine „Kriegserklärung“?

Auch das kann Gergs widerlegen: „Derzeit erfolgt die reguläre Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2025 durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Die Eintragung wird in den kommenden Wochen erwartet“, erklärt er. Umfassende Prüfungen brauchen eben ihre Zeit.

Etwas stößt dem Leser jedoch wirklich sauer auf. „Was ich als AFD Stadtrat als eine ‚Kriegserklärung‘ an alle Windkraftgegner in unserer Region empfinde ist die Tatsache das man bereits Gespräche mit etwaigen Projektierern der Windkraft geführt hat über Investitionen für mögliche Windkraftstandorte in unserer Region“, schreibt er der Redaktion.

„Mit Füßen getreten“

Er bezieht sich damit auf die Pressemitteilung, in der es heißt, es gebe Gespräche mit Projektierern über mögliche Windkraftstandorte auf privaten und staatlichen Flächen in der Region. So verfolge man das Repowering-Projekt von Expec Green Energy in Dürrenmettstetten. „Es ist aber nicht aktuell“, weist Gergs auf den momentanen Fokus zur Solarenergie hin.

„Die Mitglieder übergehen also einem Buergerentscheid der sich mit 70 Prozent gegen Windkraft entschieden hat“, kritisiert das Gemeinderatsmitglied in seiner Mail. Und stellt klar: „Die Meinung vieler Bürger wird hier mit Füßen getreten.“ Allerdings: Der angesprochene Bürgerentscheid, der im Februar 2025 stattfand, hatte die Fragestellung: „Soll die Verpachtung kommunaler Waldflächen der Stadt Sulz am Neckar an Windanlagenbetreiber/-investoren unterbleiben?“

Wasserkraft am Neckar

„Die Genossenschaft respektiert den Bürgerentscheid ausdrücklich: keine Windkraftanlagen auf kommunalen Flächen“, betont Gergs. Gespräche über mögliche Windkraftstandorte auf privaten Flächen stellten weder eine Vorentscheidung noch eine Missachtung demokratischer Entscheidungen dar.

Und führt stattdessen eine andere Option ins Feld: „Wir haben auch an Wasserkraft in Sulz Interesse“, sagt er. Dabei könne er sich auch eine Zusammenarbeit mit der städtischen Stromversorgung vorstellen. Und gibt einen sonnigen Ausblick: „Beim Sulzer Sommerspaß bieten wir ein Wasserkraft-Projekt für Kinder an.“