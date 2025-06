Erneuerbare Energie in Deißlingen: Sonnenstrom über die Grenzen der Gemeinde hinaus

1 Auf 15 Hektar Fläche plant die Bürgerenergie eine Photoltaik-Freiflächenanlage. (Symbolbild) Foto: Björn Wylezich – stock.adobe.com Die Bürgerenergie Deißlingen (BED) rückt der Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der ehemaligen Gipsabbaufläche „Primholz“ einen großen Schritt näher.







Nachdem der Gemeinderat kürzlich grünes Licht für die Übernahme von zehn Prozent Anteilen an der Primholz-Gesellschaft gegeben hatte, informierten Ruben Schenk und Lukas Krüger von der Projektierungsgesellschaft wpd die Mitglieder der BED bei der Hauptversammlung über die Details des Vorhabens. Auf einer Fläche von rund 15 Hektar, was etwa 20 Fußballfeldern entspricht, soll in Zukunft so viel Sonnenstrom produziert werden, wie 6100 Haushalte oder 18 300 Menschen jährlich verbrauchen.