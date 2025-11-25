Ernährungsvortrag in Albstadt: Das Glücksgefühl entsteht im Darm – und auch die Ursache für Übergewicht

„Gesunde Ernährung in jedem Alter“ – dass das möglich ist, hat Professorin Andrea Maier-Nöth vor großem Publikum in der Reihe „Impulse – Gesunde Stadt Albstadt“ erklärt.
„Dass Sie nur noch Gemüse essen und den ganzen Tag Sport treiben“, erwartet Andrea Maier-Nöth ausdrücklich nicht. Zumal ihrem Vortrag „Gesunde Ernährung in jedem Alter“ in der Stadtbücherei vorwiegend reifere Semester lauschten – so viele, dass Dorothee Hummel-Wagner, Organisatorin der Reihe „Impulse – Gesunde Stadt Albstadt“, mehrfach nachbestuhlen musste.