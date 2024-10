Ernährung: TV-Koch Sebastian Lege: Beim Thema Essen kein Vorbild

1 Sebastian Lege: "Esse gerne und viel zu viel Fett". (Archivfoto) Foto: Axel Heimken/dpa

Berlin - Fürs Fernsehen nimmt er die Food-Branche unter die Lupe, sich selbst sieht TV-Koch und Produktentwickler Sebastian Lege aber nicht als Vorbild. "Ich selber bin doch fettleibig, esse gerne und viel zu viel Fett, viel zu deftig, und ich gehe auch mal in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn. Ich bin also kein positives Beispiel", sagte der 45-Jährige ("besseresser"/ZDF) im Interview der "Südwest Presse" (Samstagsausgabe). Mit seinen Sendungen wolle er aber die Menschen "sensibilisieren, sich wieder auf eine natürlichere Art und Weise zu ernähren und ein bisschen mehr auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten".