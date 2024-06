1 Laut einer Studie wird in vielen Kulturen der Konsum von Fleisch mit Männlichkeit und Potenz in Verbindung gebracht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zürich - Männer essen häufiger Fleisch als Frauen - aber dieses Essverhalten ist einer neuen Studie zufolge nicht in allen Ländern der Welt zu beobachten. Es handele sich also wohl nicht um einen generellen Unterschied zwischen den Geschlechtern, heißt es in einer Untersuchung, die in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht wurde. Vielmehr kam Folgendes heraus: Je entwickelter das Land war und je mehr Männer und Frauen in dem Land gleichgestellt waren, desto größer waren die Unterschiede beim Fleischkonsum.