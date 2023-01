1 Eine kalorienreiche Ernährung und Bewegungsmangel sind die zentralen Ursachen. Foto: AOK

Einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, bei 6 Prozent spricht man sogar von extremem Übergewicht (Adipositas). Auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist diese Entwicklung spürbar.















Kreis Rottweil - Im Landkreis Rottweil stieg die Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahren in den vergangenen fünf Jahren von 7110 auf 8059 im Jahr 2021.

Unterschiedliche Gründe

Dabei sind die Gründe für Übergewicht unterschiedlich: Zum einen spielt eine unausgewogene und kalorienreiche Ernährung eine große Rolle, aber einen mindestens genauso großen Anteil hat der Bewegungsmangel.

Regelmäßige Bewegung und das am besten täglich sowie eine ausgewogene Ernährung, in der Süßigkeiten nicht verboten, aber kontrolliert genossen werden dürfen, hilft dabei, das Übergewicht deutlich zu reduzieren.

Auf ungesüßte Getränke achten

"Nachdem jetzt wieder alle Bewegungsmöglichkeiten offenstehen, darf wieder nach Herzenslust getobt, geturnt, draußen gespielt und Sport getrieben werden. Hier bieten die Turn- und Sportvereine tolle Angebote für alle Altersklassen an. Aber auch zu Hause bieten sich Aktivitäten im Freien an. Egal ob Ballspielen, Schlittenfahren oder Geocaching – es gibt viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche draußen zu beschäftigen oder mit der ganzen Familie aktiv Spaß zu haben", sagt Bewegungsexperte Dirk Scherer von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Bei der Ernährung rät Scherer, auf ungesüßte Getränke zu achten. "Die gern von Kindern und Jugendlichen getrunkenen Limonaden und Eistees sind extrem zuckerhaltig und damit nicht geeignet für eine gesunde Ernährung. Selbstgemachter Eistee aus ungesüßtem Früchtetee mit einem Schuss Apfel- oder Orangensaft ist eine leckere und gesunde Alternative".

Weitere Informationen

Die AOK Baden-Württemberg bietet mit "JolinchenKids – KITA aktiv" für Kindergärten und KiTas ein Programm, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung schon im Kindergarten und KiTa zu implementieren. Kitas in ganz Deutschland können kostenlos am AOK-Programm teilnehmen. In der Schule erfahren die Kinder und Jugendlichen mit dem Programm "ScienceKids: Gesundheit entdecken" die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung sowie ihr seelisches Wohlbefinden. Interessierte Eltern können bei einer persönlichen Ernährungsberatung bei zertifizierten AOK-Ernährungsfachkräften Tipps und Rezepte für einen gesunden Familienspeiseplan erhalten.