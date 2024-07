Erna-Brehm-Schule in Calw

1 Die Neuner der Erna Brehm Schule feiern ihren Abschluss. Foto: Erna-Brehm-Grund- und Werkrealschule Calw

Für die Absolventen beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. na Brehm Schule









Link kopiert



Die Schüler der Klassen 9 und 10 haben ihren Abschluss an der Erna Brehm Schule geschafft. Dies wurde mit einer Feier begangen. Die Absolventen bedankten sich in mehrfacher Hinsicht auch bei den Lehrkräften, die es zwar nicht immer einfach mit ihnen hatten, sie aber optimal unterstützt haben, heißt es in einer Pressemitteilung.