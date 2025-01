Ermordeter Pater aus Bierlingen: Gemeinderat beschließt Verlegung eines Stolpersteins

Große Aktion in Rottenburg Vesperkirche verzeichnet am ersten Tag einen Besucherrekord

Die Atmosphäre in der Rottenburger Vesperkirche kommt an: Bereits am ersten Öffnungstag waren mehr als 200 Menschen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten in der Kirchgasse, und die 200 Essen waren sehr beliebt.