Ermittlungsverfahren: Zwei Babyleichen im Haus entdeckt – das Verfahren ist abgeschlossen

Im März wurden in einem Haus im Markgräflerland zwei tote Säuglinge entdeckt. Es folgten umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Diese sind nun abgeschlossen.
Der Fund einer Babyleiche bei Maulburg am 10. Oktober hat erneut für große Bestürzung und Trauer bei den Menschen im Markgräflerland gesorgt. Schon wieder ein totes Baby. Der tote Säugling, der in einen Müllsack eingewickelt war, wurde bei einem Waldspielplatz außerhalb von Maulburg gefunden. Die Suche nach der Mutter des kleinen Jungen läuft. Unter anderem wurde ein Hinweistelefon eingerichtet.