Ermittlungsverfahren: Zwei Babyleichen im Haus entdeckt – das Verfahren ist abgeschlossen

Im März wurden in einem Haus im Markgräflerland zwei tote Säuglinge entdeckt. Es folgten umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Diese sind nun abgeschlossen.

Der Fund einer Babyleiche bei Maulburg am 10. Oktober hat erneut für große Bestürzung und Trauer bei den Menschen im Markgräflerland gesorgt. Schon wieder ein totes Baby. Der tote Säugling, der in einen Müllsack eingewickelt war, wurde bei einem Waldspielplatz außerhalb von Maulburg gefunden. Die Suche nach der Mutter des kleinen Jungen läuft. Unter anderem wurde ein Hinweistelefon eingerichtet.

Es ist der dritte schockierende Fall in der Region binnen weniger Monate. Einer von ihnen ist nun, zumindest in juristischer Hinsicht, zu einem Abschluss gekommen.

Zwei tote Säuglinge

Im März hatte die Polizei – einem Hinweis folgend – in einem Haus im Markgräflerland eine Babyleiche entdeckt. Die zu diesem Zeitpunkt noch mutmaßliche Mutter hatte eingeräumt, dass es sich um ihr Kind handle. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde in dem Haus im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald der Leichnam eines zweiten Säuglings gefunden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Kinder schon länger tot waren. Genauere Angaben, etwa zu Alter oder Geschlecht, machten die Ermittler indes nicht.

Verfahren eingestellt

Wie die Staatsanwaltschaft Freiburg jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren inzwischen gemäß Paragraph 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt. Das heißt: Es hatte sich kein hinreichender Tatverdacht für eine Verurteilung ergeben.

Umfangreiche Ermittlungen

Carola Seith, Erste Staatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Freiburg, erläutert hierzu: „Trotz umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen und rechtsmedizinischer Untersuchungen hat sich der Nachweis eines strafbaren Handelns nicht führen lassen, da nicht festgestellt werden konnte, ob die Kinder lebend geboren wurden.“

Weitere Auskünfte zu dem Fall könne die Staatsanwaltschaft nicht erteilen. Pressesprecherin Seith verweist auf Gründe des Persönlichkeitsschutzes.

Mutter ist Heranwachsende

Bereits die Polizeimeldung zum Fund der beiden Babyleichen, veröffentlicht am 25. März, war eher knapp gehalten – zum Schutz des Ermittlungsverfahrens und von Persönlichkeitsrechten, wie es damals hieß. Bei der Frau, gegen die ermittelt wurde, handelte es sich um eine Heranwachsende, sie ist also zwischen 18 und 21 Jahre alt.

Vier tote Säuglinge

Mit dem Fund von insgesamt vier toten Säuglingen in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald hat die Region seit Anfang des Jahres wiederholt überregionale traurige Schlagzeilen gemacht.

Der erste Fall

Am 20. Februar hatte eine Spaziergängerin in einer Wiese im Außenbereich von Steinen-Hüsingen den Leichnam eines Säuglings entdeckt. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren, suchte intensiv nach der Mutter. Einige Wochen später meldete sich dann eine minderjährige Frau bei der Polizei: die Mutter des verstorbenen kleinen Mädchens, wie sich herausstellte. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. Da die Mutter unter 18 Jahre alt ist, werden ihre Persönlichkeitsrechte besonders geschützt.