Ermittlungsergebnisse zu Schonacher Unfall: Birgit Mertz-Hahn von Fahrzeug überrollt

1 Birgit Mertz-Hahn ist mit 71 Jahren verunglückt. Die Trauerfeier ist am Freitag. Foto: markus ketterer

Neue Ermittlungsergebnisse zum Unfalltod von Birgit Mertz-Hahn, Seniorchefin des in Schonach beheimateten Unternehmens Wiha, präsentiert die Polizei.









Die 71-jährige Birgit Mertz-Hahn, Seniorchefin des Werkzeugherstellers Wiha, war am 18. Dezember auf tragische Weise ums Leben gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte sie am Morgen gegen 10.30 Uhr ihr Fahrzeug, einen VW-Bus, auf einer Auto-Waschanlage in der Straße Am Fabrikberg abgestellt. Beim Aussteigen habe sich das Fahrzeug selbstständig gemacht und sei rückwärts gerollt.