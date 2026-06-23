Ermittlungserfolg: Polizei schnappt die Calwer Tankstellenräuber

Zwei Wochen ist der Überfall auf die Esso-Tankstelle her. Jetzt melden die Ermittler einen Fahndungserfolg. Die Tatverdächtigen haben längst nicht nur in der Hesse-Stadt zugeschlagen.
Gegen 20.30 Uhr betritt am 9. Juni, einem Dienstagabend, ein Mann die Esso-Tankstelle in der Calwer Bischofstraße. Den Mitarbeiter dort bedroht er mit einer Waffe, gibt sogar einen Schuss ab und fordert von diesem, ihm Bargeld zu geben. Der Tankstellen-Mitarbeiter händigt dem Räuber einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus, anschließend flüchtet dieser zu Fuß in Richtung Hirsau.