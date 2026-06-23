Ermittlungserfolg: Polizei schnappt die Calwer Tankstellenräuber

Zwei Wochen ist der Überfall auf die Esso-Tankstelle her. Jetzt melden die Ermittler einen Fahndungserfolg. Die Tatverdächtigen haben längst nicht nur in der Hesse-Stadt zugeschlagen.

Gegen 20.30 Uhr betritt am 9. Juni, einem Dienstagabend, ein Mann die Esso-Tankstelle in der Calwer Bischofstraße. Den Mitarbeiter dort bedroht er mit einer Waffe, gibt sogar einen Schuss ab und fordert von diesem, ihm Bargeld zu geben. Der Tankstellen-Mitarbeiter händigt dem Räuber einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus, anschließend flüchtet dieser zu Fuß in Richtung Hirsau.

So schilderte die Polizei seinerzeit den Tathergang. Der Täter war auffällig gekleidet: mit einem Fischerhut in den niederländischen Nationalfarben, einer hellblauen OP-Maske, einem grünen Pullover, in Jogginghose und Turnschuhen. Auf dem Bauch trug er einen roten Rucksack.

Laut Beschreibung sprach der etwa 18-jährige Mann Deutsch mit einem polnischen Akzent. Nun scheint festzustehen, dass es sich um einen 20-Jährigen aus Litauen handelt, der zudem einen Mittäter hat – mit derselben Nationalität und 33 Jahre alt. Außerdem sind sich die Ermittler inzwischen sicher, dass nicht nur der Calwer Überfall auf das Konto des Duos geht, sondern dass die beiden mindestens fünf weitere Überfälle auf Tankstellen begangen haben sollen.

Männer sind seit Sonntag in Untersuchungshaft

Festnahme Die beiden Männer befinden sich laut Polizei seit Sonntag, 21. Juni, in Untersuchungshaft. Festgenommen, berichtet Polizeisprecherin Victoria Zahler, wurden sie im rheinland-pfälzischen Frankenthal, nicht weit von Mannheim. Dort hatten sie am Sonntag einen weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle verübt.

Serie Die sechs Überfälle sollen sich zwischen 6. und 21. Juni ereignet haben. Der Modus Operandi war dabei offenbar immer ähnlich.

Der 20-Jährige soll mit dem „Fischerhut sowie einer medizinischen Maske maskiert Verkaufsräume von Tankstellen betreten und unter Vorhalt eine Schreckschusswaffe die Angestellten zur Herausgabe von Bargeld erpresst haben“, heißt es in der Mitteilung des Ludwigsburger Präsidiums. „In drei Fällen soll der Tatverdächtige Schüsse in Richtung Boden abgegeben haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.“ Dabei sei niemand verletzt worden. In Summe erbeutetet das Duo rund 4000 Euro.

Zunächst entfernte sich der Räuber zu Fuß von den Tatorten. Doch: „Der 33-Jährige steht im Verdacht als Fahrer des Fluchtfahrzeugs fungiert zu haben.“

Weil das Vorgehen immer ähnlich war, sei relativ schnell klar gewesen, dass die Überfälle zusammenhängen, erläutert Zahler.

Mutmaßlicher Täter hat immer eine Schusswaffe dabei

Überfälle Die mutmaßlich erste Tat ereignete sich am 6. Juni gegen 22 Uhr in Sindelfingen-Darmsheim. Der 18-Jährige bedrohte dort einen Tankstellen-Mitarbeiter mit einer Pistole, hieß es damals in der Polizeimitteilung. Als dieser sich zunächst weigerte, die Kasse zu öffnen, „gab der Täter in Richtung Boden einen Schuss ab“. Daraufhin händigte der Bedrohte ihm Bargeld aus.

Nach dem Überfall in Calw am 9. Juni schlug das Duo offenbar am 11. Juni gegen 22 Uhr in einer Tankstelle in Karlsruhe-Durlach zu. Der 20-Jährige entkam mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Wieder hatte er die Schusswaffe dabei.

Unsere Empfehlung für Sie Polizei ermittelt Unbekannter überfällt Tankstelle in Calw und flüchtet Eine Tankstelle in der Bischofstraße in Calw ist am Sonntagmittag gegen 12.34 Uhr von einem bewaffneten Mann überfallen worden.

Genau wie tags darauf, am Freitag, 12. Juni. Da überfiel der junge Mann eine Tankstelle in Bretten und erbeutete eine vierstellige Summe. Am Montag, 15. Juni, um etwa 21.45 Uhr schlug der Kriminelle in einer Tankstelle in Darmstadt zu. Er hielt den Mitarbeitern eine Handfeuerwaffe vor und erbeutete mehrere Hundert Euro.

Der Täter verübte am Dienstag, 16. Juni, gegen 21.50 Uhr einen weiteren Überfall, dieses Mal in Ludwigsburg. Der Tankstellen-Mitarbeiter dort erklärte, dass die Kasse bereits geleert sei. Der Räuber gab einen Schuss in Richtung Verkaufsraum ab, flüchtete aber schließlich ohne Beute. Der mutmaßlich nächste und bisher letzte Überfall ereignete sich dann in Frankenthal.

„Schnelle und akribische Ermittlungen“

Ermittlungserfolg „Schnelle und akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in enger Zusammenarbeit mit den Kriminalpolizeien der Polizeipräsidien Karlsruhe, Pforzheim sowie Darmstadt (Hessen) führten schließlich auf die Spur der beiden Tatverdächtigen“, teilt die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Diese „sehr gute“ Zusammenarbeit habe dazu beigetragen, dass die mutmaßlichen Täter so schnell gefasst wurden, betont Victoria Zahler. Mit Unterstützung der Mobilen Einsatzkommandos Stuttgart und Karlsruhe sind der 20- und der 33-Jährige am Sonntag in Frankenthal vorläufig festgenommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Tatverdächtigen am 22. Juni einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. „Dieser setzte die bereits erlassenen Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung auf Tankstelle in mehreren Fällen in Vollzug und wies die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten ein“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Wo die Männer wohnten, das behält die Polizei auch auf Nachfrage für sich.