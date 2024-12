1 Die Avia-Tankstelle wurde im Juni überfallen. Nun gab es eine Verhaftung in Freudenstadt. (Archivbild) Foto: Beyer

Nachdem im Juni die Avia-Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt überfallen wurde, ist es nun der Polizei gelungen, den mutmaßlichen Täter zu fassen. Der 29-Jährige befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.









Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Freudenstadt ist am Donnerstag ein mutmaßlich Tatverdächtiger in seiner Wohnung in Freudenstadt festgenommen worden. Das berichten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil in einer gemeinsamen Pressemitteilung.