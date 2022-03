Sachverständiger schaut sich abgebranntes Haus in Walddorf an

1 So sieht das Gebäude in Walddorf, das vor eine starken Woche brannte, jetzt aus. Foto: Köncke

Der Ursache für den Brands eines Hauses in Walddorf wird nun auf den Grund gegangen.















Altensteig-Walddorf - War es ein technischer Defekt, Leichtsinnigkeit, unsachgemäßes Hantieren – oder gibt es einen anderen Grund, weshalb in der Nacht vom ersten zum zweiten März in der Freudenstädter Straße 16 in Walddorf ein Feuer ausbrach? Sachverständige würden heute, Mittwoch, auf Spurensuche gehen, heißt es dazu auf Nachfrage beim Altensteiger Polizeiposten. Wie berichtet, wurde der Brand gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag, 1. März, bemerkt. Als die Feuerwehren aus Altensteig, Walddorf und Spielberg eintrafen, standen der Dachstuhl des Gebäudes und die angrenzende Garage bereits in Flammen.

Drei Bewohner in Sicherheit

Drei Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Weil der Brand auf die Freudenstädter Straße 18 übergriff, musste dort eine Frau von der Feuerwehr einer gerettet werden. Das Wasser zur Brandbekämpfung wurde über eine 700 Meter lange Schlauchleitung zu einem Löschwasserbehälter sichergestellt. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein waren im Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei nach erster Schätzung auf 600 000 Euro.