1 Die Katzen wurden von der Besitzerin in der Wohnung zurückgelassen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa Themendienst/Franziska Gabbert

Am Samstagabend hat die Polizei eine Katze aus einem gekippten Fenster an einem Wohnhaus in Albstadt gerettet. Bei der Aktion wurde eine zweite Katze entdeckt. Die Besitzerin wird wegen Tierschutzverstößen ermittelt.









Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in Albstadt in der Bahnhofstraße gerufen, nachdem Passanten eine Katze entdeckten, die mit den Hinterpfoten in einem gekippten Fenster festhing.