Wurde Anbau in der Wöschhalde gezielt angezündet?

1 Die Kriminalpolizei untersucht noch während den Löscharbeiten den Brandort in der Villinger Wöschhalde. Schon da kam der Verdacht der Brandstiftung auf. Foto: Marc Eich

Die Polizei geht nach einem Brand in der Villinger Wöschhalde von Brandstiftung aus. Möglicherweise ist der Anbau an einem Wohnhaus gezielt angezündet worden.









Die rußgeschwärzte Fassade an einem Anbau und zwei angrenzenden Kettenhäusern erinnern auch knapp einem Monat nach dem dortigen Brand noch an die Flammen, die plötzlich in der Nacht wüteten und für einen beträchtlichen Schaden sorgten.