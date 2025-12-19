Ermittlungen um Sexualstraftäter: Nicht alle Epstein-Akten werden heute veröffentlicht

Das US-Justizministerium muss alle Akten zu den Ermittlungen um den Sexualstraftäter Epstein veröffentlichen. Eine Frist läuft nun aus - aber nicht alle Akten werden direkt freigegeben.
Das US-Justizministerium hat kurz vor Ablauf der Frist für die Veröffentlichung von Ermittlungsakten im Skandal um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein klargestellt, dass es nicht alle Unterlagen rechtzeitig veröffentlicht. Noch im Laufe des Tages würden mehrere Hunderttausend Dokumente freigegeben, „und in den nächsten Wochen werden es voraussichtlich noch einmal mehrere Hunderttausend mehr sein“, sagte Blanche im Sender Fox News. Er begründete dies damit, dass jede einzelne Seite, die veröffentlicht werde, so gestaltet sein müsse, dass die Identität der Opfer geschützt werde.