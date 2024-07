Ermittlungen: Pastor soll Frauen unter den Rock fotografiert haben

1 Ein Pastor soll im Elsass die Unterwäsche von Frauen fotografiert haben (Archivbild). Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Ein Pastor fällt in einem Supermarkt im Elsass auf, als er mutmaßlich die Unterwäsche von Kundinnen fotografiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Kirche suspendiert den Verdächtigen.









Link kopiert



Colmar - Die französische Justiz ermittelt gegen einen Pastor im Elsass, der Frauen unter den Rock fotografiert haben soll. Der Pastor sei vorläufig suspendiert worden, teilte die evangelische Kirche im Elsass und in Lothringen (UEPAL) mit. Die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" berichtete, der Pastor sei vom Personal eines großen Supermarktes in Colmar dabei ertappt worden, wie er die Unterwäsche von Kundinnen fotografiert habe. Auch in einem weiteren Supermarkt in der elsässischen Stadt soll der Geistliche entsprechende Fotos, auch von Minderjährigen, gemacht haben. Ihm werde schwerer Voyeurismus vorgeworfen.