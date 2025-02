Ermittlungen nach Flugzeugabsturz: Erste Vermutungen zu den Gründen des tödlichen Unglücks bei Geisingen

Fasnet in VS „Riettor wird sicher nicht verbarrikadiert“

Die ersten Städte sagen ihre Umzüge ab. Wackelt die Fastnacht 2025 in VS, werden Sicherheitsvorkehrungen verschärft? „Das Riettor wird sicher nicht verbarrikadiert“, ist die klare Ansage von Anselm Säger, Chef der Narrozunft Villingen. Doch an der Sicherheitsschraube wird gedreht.