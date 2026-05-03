Ermittlungen laufen: Doppeltötung in Rinteln – zwei Verdächtige und viele Fragen

Ein Paar wird tot in seinem Haus im niedersächsischen Rinteln gefunden, zwei Männer werden festgenommen. Auch einen Tag nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Tötungsdelikts sind viele Fragen ungeklärt.
Rinteln - Der Fall einer mutmaßlichen Tötung eines Paares im niedersächsischen Rinteln wirft viele Fragen auf. Eine Tochter entdeckte am Samstagvormittag die leblosen Körper ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus, wie die Polizei mitteilte. Hinweise am Tatort im Ortsteil Steinbergen sprachen dafür, dass beide durch Gewalt ums Leben kamen.