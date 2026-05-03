Ermittlungen laufen: Doppeltötung in Rinteln – zwei Verdächtige und viele Fragen

Ein Paar wird tot in seinem Haus im niedersächsischen Rinteln gefunden, zwei Männer werden festgenommen. Auch einen Tag nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Tötungsdelikts sind viele Fragen ungeklärt.

Rinteln - Der Fall einer mutmaßlichen Tötung eines Paares im niedersächsischen Rinteln wirft viele Fragen auf. Eine Tochter entdeckte am Samstagvormittag die leblosen Körper ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus, wie die Polizei mitteilte. Hinweise am Tatort im Ortsteil Steinbergen sprachen dafür, dass beide durch Gewalt ums Leben kamen.

Im Laufe des Tages nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Ein 22-jähriger Mann aus Bremen wurde am Abend in Stuhr im Landkreis Diepholz von Spezialeinsatzkräften gefasst. Zudem wurde ein 24-Jähriger festgenommen, der verdächtigt wird, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Beide Männer befanden sich zunächst in Polizeigewahrsam.

Unklar ist weiterhin, in welcher Beziehung die Verdächtigen zu den Opfern standen. Auch ein mögliches Motiv und der genaue Ablauf der Tat sind bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details nennen.

Rinteln hat rund 25.000 Einwohner und liegt im Landkreis Schaumburg im Weserbergland, rund 50 Kilometer westlich von Hannover.