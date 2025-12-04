Ermittlungen: Kind im Maßregelvollzug in Brandenburg missbraucht?

In der Einrichtung sitzen psychisch kranke und suchtkranke Straftäter. Sie gelten als gefährlich und werden besonders gesichert. Wie kann dort ein Kind rein kommen? Das Ministerium zieht Konsequenzen.
Potsdam/Brandenburg/Havel - Im Maßregelvollzug Brandenburg/Havel soll ein Kind missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen des "Tatvorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern", wie eine Sprecherin mitteilte. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN) und der "Tagesspiegel" berichtet.