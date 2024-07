Autokratzer in Schwenningen am Werk - Zeugen gesucht

Ermittlungen in VS

1 Autokratzer haben in VS-Schwenningen ihr Unwesen getrieben. (Symbolfoto) Foto: FotoBob – stock.adobe.com

Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in Schwenningen zwei am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.









Link kopiert



Sachbeschädigungen an zwei Autos haben zwei Unbekannte am Mittwoch gegen 14 Uhr auf dem Gelände der Südstern-Bölle AG an der Schwenninger Gutenbergstraße begangen.