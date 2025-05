1 Am Busbahnhof des Rottweiler Schulzentrums in der Heerstraße kam es zu der Auseinandersetzung (Archivfoto). Foto: Otto Nach einem Polizeieinsatz am Schulzentrum in Rottweil erfahren wir nun auf Nachfrage Neues von der Staatsanwaltschaft. Es gibt einen schwerwiegenden Verdacht.







Link kopiert



Für große Aufruhr hatte im Januar ein Vorfall am Schulzentrum in Rottweil gesorgt. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Schülern am Busbahnhof in der Heerstraße rückte die Polizei an. Ein 15-Jähriger wurde in eine Klinik gebracht.