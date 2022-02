Körperverletzung in Rottweil

1 Der 22-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Eine ungewöhnliche Polizeimeldung, die es eben nur an der Fastnacht gibt: Ein 22-Jähriger wurde am Sonntagabend bei einer Gaststätte in Rottweil attackiert und verletzt. Gesucht werden "Panzerknacker" als mutmaßliche Täter.















Rottweil - Wegen einer Körperverletzung in der Hauptstraße ermittelt seit Sonntagabend die Polizei. Mehrere Personen hatten Zeugen zufolge gegen 21.30 Uhr einen 22-Jährigen neben einer Gaststätte attackiert und am Kopf verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn wegen der stark blutenden Wunde in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Wie die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergab, sollen die Verdächtigen "Panzerknacker"-Kostüme getragen haben.

Polizei hofft auf Hinweise

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief trotz der auffallenden Verkleidung allerdings ohne Erfolg. Hinweise zu den Unbekannten und zu dem Ablauf der Tat nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741/47 70 entgegen.