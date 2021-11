1 Die Polizei ermittelt aufgrund einer Sachbeschädigung an einer Oberndorfer Grundschule. Foto: abr68 – stock.adobe.com

Oberndorf-Lindenhof - Wegen Sachbeschädigung an der Grundschule in der Keplerstraße ermittelt die Polizei. Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte an der Leitung des Blitzableiters an dem roten Gebäude so stark gezogen, dass die Halterungen an zwei Stellen aus der Wand herausgerissen wurden, teilt die Polizei mit. Gegen dieselbe Wand und gegen die westliche Gebäudeseite des Anbaus seien zudem Steine geworfen worden, wodurch die Fassade Schaden nahm. Die Polizei geht von mutwillig verursachten Kosten in Höhe von 1000 Euro aus. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423/8 10 10 entgegen.