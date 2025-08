Zwei Roller sind in den vergangenen Tagen innerhalb kurzer Zeit in Nagold gestohlen worden. Die Taten könnten laut Polizei zusammenhängen.

In Nagold sind innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Motorroller entwendet worden. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht auf Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 7 Uhr in der Silcherstraße ein Motorroller der Marke Honda entwendet. Dieser wurde später beschädigt in der Nagold aufgefunden.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Montagabend, 20.30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße. Der dort entwendete Motorroller wurde später vom Eigentümer unweit des Tatorts wieder aufgefunden.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452/9305-0 zu melden.