Ermittlungen in Ludwigsburg: Tödliches Autorennen – Polizei durchsucht Wohnung

1 Die Polizei hat in Ludwigsburg Räume durchsucht. Es soll sich um die Wohnung des Tatverdächtigen handeln. Foto: KS-Images.de/C. Mandu

Nach dem Tod zweier junger Frauen durch ein Autorennen hat die Polizei in Ludwigsburg Räume durchsucht. Es soll sich um die Wohnung des Tatverdächtigen handeln.









Die Ermittlungen zur Todesfahrt am 20. März auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg schreiten voran. Inzwischen ist bekannt geworden, dass die Polizei eine Wohnung an der Schwieberdinger Straße durchsucht hat. Nach unbestätigten Informationen soll es sich um die Wohnung von einem der beiden Brüder handeln, der am Steuer des Unfallwagens saß.