Ermittlungen in Hechingen

1 Gestapeltes Toilettenpapier: In Hechingen hat es auf einer Schultoilette gebrannt. Foto: dpa-Zentralbild/dpa/Stefan Sauer

Zu einem Brand auf einer Schultoilette sind die Rettungskräfte am Montagvormittag laut Polizei in Hechingen ausgerückt.









Kurz nach elf Uhr hatte am zum Schulzentrum Am Schloßberg die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem der Papiertuchspender in einer der Männertoiletten offenbar angezündet worden war.