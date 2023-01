1 Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro soll der Ladendieb gestohlen haben. (Symbolfoto) Foto: Kzenon/ Shutterstock

Einem mutmaßlichen Ladendieb in Freudenstadt sind die Ermittler des dortigen Polizeireviers auf die Spur gekommen. Nun wird ein bestimmter Zeuge gesucht.















Freudenstadt - Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag, 8. Dezember, in einem Drogeriemarkt in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet. Dabei soll Mann gegen 15.15 Uhr Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro in einen Rucksack gepackt und damit aus dem Geschäft geflohen sein.

Den Beamten gelang es in der Folge, einen 41-Jährgen als Tatverdächtigen zu ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wird ein noch unbekannter, mutmaßlicher Zeuge gesucht, der offensichtlich auf das Geschehen im Drogeriemarkt aufmerksam geworden war. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07441/5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.