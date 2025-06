Ermittlungen in der Türkei: Brasilianische Influencerin stirbt bei Fettabsaugung

1 Tödliche Fettabsaugung in der Türkei (Symbolbild) Foto: IMAGO/BSIP Der Tod einer brasilianischen Influencerin bei einer Schönheitsoperation in der Türkei löst heftige Vorwürfe und Ermittlungen der Polizei aus. Die Einzelheiten.







Der Tod einer brasilianischen Influencerin bei einer Schönheitsoperation in der Türkei hat heftige Vorwürfe und Ermittlungen der Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, war die als „Ana B“ in Online-Medien bekannte Künstlerin Ana Barbara Buhr Buldrini am vergangenen Sonntag bei einer Fettabsaugung in einer Privatklinik in Istanbul gestorben. Es werde derzeit auf die Ergebnisse der Autopsie gewartet, um die Todesursache festzustellen.