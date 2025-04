Arzt im Kreis Calw gibt Tipps Trockenheit macht Heuschnupfen schlimmer – was Allergiker jetzt wissen sollten

Wer an Heuschnupfen leidet, hat es in diesem Jahr besonders schwer. Fehlender Niederschlag sorgt für eine hohe Pollenkonzentration in der Luft. Adrian Hettwer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisärzteschaft, beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.