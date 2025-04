Ermittlungen in Bad Liebenzell

1 Ein Radfahrer ist in Bad Liebenzell als Exhibitionist in Erscheinung getreten. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Zuerst urinierte er in ein Gebüsch, danach onanierte er direkt vor einer Frau: In Bad Liebenzell hat die Polizei einen Exhibitionisten bereits kurz nach der Tat geschnappt.









Link kopiert



Am Freitagabend hat sich ein 47-Jähriger in Bad Liebenzell vor einer Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Aufgrund der zügigen Fahndung wurde der Tatverdächtige bereits kurze Zeit später festgenommen.