1 In eine Ebinger Bäckerei ist eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Ein Einbrecher ist am Wochenende in eine Bäckerei in Albstadt-Ebingen eingedrungen. Der Täter erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe, die Polizei ermittelt.









Link kopiert



In eine Bäckerei in der Straße "Unter dem Malesfelsen" in Ebingen ist am Wochenende eingebrochen worden.