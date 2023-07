Foto: Bits and Splits - Fotolia/Igor Stevanovic

Ein 64-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Achern ist nach einem mutmaßlichen Angriff gestorben.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag fanden alarmierte Polizeikräfte den Mann am Samstagabend blutüberströmt im Flur der Unterkunft vor. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen starb.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 64-Jährigen aus der Ukraine, der in der Unterkunft ein Zimmer bewohnte. Die Polizei geht davon aus, dass er Opfer einer Straftat wurde, sagte eine Sprecherin. Die Hintergründe des mutmaßlichen Angriffs seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sonderkommission „Morez“ gebildet

Zur Art der Verletzungen machte die Sprecherin keine Angaben. Die Ermittler hätten bereits Spuren gesichert und Bewohner der Unterkunft befragt, hieß es in einer Mitteilung. In der Nacht habe die Kriminalpolizei die Sonderkommission „Morez“ gebildet.