1 Rettungswagen auf dem Badkap-Gelände – zunächst schwebte das Opfer in Lebensgefahr. Foto: Jannik Nölke

Das fünfjährige Mädchen, das nach einem Badeunfall im Ebinger Badkap am Sonntagnachmittag in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ist am Dienstagnachmittag im Krankenhaus gestorben.









Nach dem schweren Badeunfall am Sonntag im Badkap ist das fünfjährige Mädchen am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Dies gab die Polizei am Mittwochmorgen in einer Mitteilung bekannt.