Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: Waffen, Drogen, Haftbefehl – was die Razzia in Trossingen ans Licht brachte

Ermittlungen gegen organisierten Rauschgifthandel führen Polizeikräfte auch nach Trossingen. Drei Objekte wurden durchsucht, ein Mann verhaftet.

„Schwerkriminelle Strukturen und organisierter Rauschgifthandel“ – unter diesem Stichwort hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe über einen großangelegten Polizeieinsatz Mitte Januar an verschiedenen Orten in Deutschland informiert. Auffällig dabei: Auch das vergleichsweise kleine Trossingen war Teil der konzertierten Aktion.Denn nicht nur in Karlsruhe, Offenburg, Kehl und in Jüchen in Nordrhein-Westfalen wurden im großen Stil Wohnungen gefilzt, sondern auch in der Musikstadt rückten am 15. Januar die Polizeikräfte an, um Durchsuchungen bei Beschuldigten vorzunehmen.

„In Trossingen wurden insgesamt drei Objekte durchsucht“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe auf Nachfrage mit. Und: Einer der Beschuldigten aus Trossingen sei aufgrund aufgefundener Gegenstände inhaftiert worden.

Bei dem Mann seien Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt worden. Das bestätigte auf Nachfrage jetzt auch die Staatsanwaltschaft Rottweil.

„Ermittlungsverfahren eröffnet“

Sie wiederum hat nämlich den Haftbefehl gegen diesen Beschuldigten beantragt. Weder die Rottweiler Staatsanwaltschaft noch das zuständige Polizeipräsidium Konstanz hatten die Inhaftierung zuvor öffentlich gemacht. Erst eine Nachfrage der Redaktion bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe brachte sowohl diesen Umstand als auch das Ausmaß der Durchsuchungsmaßnahmen in Trossingen ans Licht.

Anschließend beantwortete auch ein Sprecher der Rottweiler Staatsanwaltschaft einige Fragen der Redaktion. So teilte er mit, dass man „in Trossingen ein Ermittlungsverfahren wegen bewaffneten Handeltreibens gegen einen Beschuldigten eingeleitet“ habe. Der Beschuldigte befinde sich aufgrund eines Haftbefehls, beantragt durch die Staatsanwaltschaft Rottweil und vom Amtsgericht Rottweil erlassen, weiterhin in Untersuchungshaft.

Insgesamt knapp unter ein Kilogramm Heroin und diverse Waffen – unter anderem ein Gewehr und verschiedene Messer – habe man sichergestellt.

Festnahmen auch im Raum Karlsruhe

Fünf weitere, nicht in Trossingen wohnende Beschuldigte wurden auf Haftbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe für ein dort anhängiges Verfahren inhaftiert. Hierbei handelt es sich um vier Männer sowie eine Frau. In den Objekten wurden im Wesentlichen Datenträger beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe weiter mitteilt. Die Auswertung dauere derzeit noch an.

Die Tätergruppierung steht im Verdacht des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln – insbesondere Heroin und Kokain – in nicht geringer Menge.

Mehrere Beschuldigte aus Trossingen

„Es besteht der Verdacht, dass die Betäubungsmittel – zumindest teilweise – aus dem benachbarten Ausland, unter anderem aus den Niederlanden, in das deutsche Bundesgebiet eingeschmuggelt wurden“, so der Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft weiter. Die in Trossingen wohnhaften Beschuldigten – es handelt sich also um mehrere Personen von hier – sind demnach verdächtig, „dem im Karlsruher Bezirk wohnhaften Hauptbeschuldigten bei der Einfuhr von Betäubungsmitteln zumindest durch Unterstützungsleistungen Hilfe geleistet zu haben“.

Insgesamt ein Wert von über 100 000 Euro

Den Durchsuchungen waren laut Staatsanwaltschaft „intensive Vorermittlungen“ vorangegangen. Insgesamt seien bei der Aktion Bargeld, Schmuck und Luxusbekleidung im Wert von weit über 100 000 Euro beschlagnahmt und zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Neben etwa einem Kilogramm Heroin fanden die Ermittler demnach auch mehrere scharfe Schusswaffen und Munition.

Als mutmaßlicher Kopf der Gruppierung gilt ein 53-jähriger Mann, der bereits in jüngerer Vergangenheit wegen Heroinhandels inhaftiert war.