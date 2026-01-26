Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: Waffen, Drogen, Haftbefehl – was die Razzia in Trossingen ans Licht brachte

Ermittlungen gegen organisierten Rauschgifthandel führen Polizeikräfte auch nach Trossingen. Drei Objekte wurden durchsucht, ein Mann verhaftet.
„Schwerkriminelle Strukturen und organisierter Rauschgifthandel“ – unter diesem Stichwort hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe über einen großangelegten Polizeieinsatz Mitte Januar an verschiedenen Orten in Deutschland informiert. Auffällig dabei: Auch das vergleichsweise kleine Trossingen war Teil der konzertierten Aktion.Denn nicht nur in Karlsruhe, Offenburg, Kehl und in Jüchen in Nordrhein-Westfalen wurden im großen Stil Wohnungen gefilzt, sondern auch in der Musikstadt rückten am 15. Januar die Polizeikräfte an, um Durchsuchungen bei Beschuldigten vorzunehmen.