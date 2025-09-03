Ermittlungen der Polizei: 7000 Euro Schaden bei Brandstiftung im „grünen Klassenzimmer“ in Rheinfelden

1 Die Polizei sucht nach Hinweisen für eine Sachbeschädigung durch Brandlegung. Foto: Markus Adler Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung aufgenommen.







Link kopiert



Die Polizei beziffert den Schaden beim Brand des „grünen Klassenzimmers“ in Rheinfelden auf etwa 7000 Euro, heißt es in einer Mitteilung. Mittlerweile sei die Brandörtlichkeit von der Kriminaltechnik der Polizei untersucht worden. Dabei könne nach Sachlage ein technischer Defekt eines Elektrogerätes ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen (wir haben bereits berichtet). Der Brand war am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Werderstraße ausgebrochen. Der Brand konnte zwar von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, aber am Container des Trinationalen Umweltzentrums entstand Totalschaden. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/74040 entgegen, heißt es.