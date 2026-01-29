Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw: Zehn Männer bei Drogenrazzia festgenommen

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw wegen Drogenhandels wurden am Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungen und Haftbefehle vollzogen.

Nach nahezu zweijähriger intensiver und umfangreicher Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Pforzheim in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden insgesamt 15 Objekte durchsucht. Die Maßnahmen erstreckten sich laut Angaben der Polizei auf Pforzheim, den nördlichen Enzkreis, den Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie auf Objekte in Spanien und Malta.

Zehn Männer festgenommen Im Zuge des Einsatzes konnten zehn Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren festgenommen und die bereits zuvor erlassenen Haftbefehle in Vollzug gesetzt werden. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hervor.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher, darunter Bargeld, mehrere Waffen, zahlreiche Datenträger und Kommunikationsmittel sowie verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente.

Nach Angaben der Polizei wurden unter anderem Marihuana und Amphetamine im unteren zweistelligen Kilobereich sowie Kokain im einstelligen Kilobereich aufgefunden. Darüber hinaus sicherten die Beamten Vermögenswerte wie hochwertigen Schmuck und Bargeld. Die genaue Höhe der sichergestellten Werte ist derzeit noch unklar.

Großeinsatz mit über 100 Einsatzkräften

An dem Großeinsatz waren insgesamt mehr als 100 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim, des Polizeipräsidiums Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. In enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden in Spanien und Malta gelang es zudem, zwei der Tatverdächtigen im Ausland festzunehmen, so die Staatsanwaltschaft.

Ein weiterer dringend tatverdächtiger 26-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl ebenfalls wegen Drogenhandels sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich, wie auch die anderen Tatverdächtigen, in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.