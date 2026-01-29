Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw: Zehn Männer bei Drogenrazzia festgenommen

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw wegen Drogenhandels wurden am Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungen und Haftbefehle vollzogen.
Nach nahezu zweijähriger intensiver und umfangreicher Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Pforzheim in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden insgesamt 15 Objekte durchsucht. Die Maßnahmen erstreckten sich laut Angaben der Polizei auf Pforzheim, den nördlichen Enzkreis, den Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie auf Objekte in Spanien und Malta.