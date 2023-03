1 Noch immer steigen am Freitagmorgen einzelne Rauchschwaden aus dem abgebrannten Gebäude empor. Foto: Helen Moser

Am Tag nach dem verheerenden Brand auf einem Uracher Hof sind die Spuren der Verwüstung noch mehr als deutlich. Mit großem Einsatz wurde Schlimmeres verhindert – und man konnte sogar mehr Tiere aus dem Stall retten als zunächst angenommen.









Wo am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen hatte, ist es am Freitagmorgen, gut 24 Stunden, nachdem der Hauptteil der Feuersbrunst gelöscht werden konnte, ruhig. Ein verkohlter Geruch liegt rund um den landwirtschaftlichen Hof in der Streichenbachstraße in Urach in der Luft. Aus den Überresten des abgebranntes Wohnhauses mit angrenzendem Stall steigen noch vereinzelte Rauchschwaden auf. Die Bewohner des Hofs konnten im Ort unterkommen.