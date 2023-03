Polizei meldet Leichenfund in Kniebis

Ermittlungen dauern an

1 Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/Andre Engelhardt

Am Mittwochnachmittag ist im Freudenstädter Stadtteil Kniebis eine Leiche gefunden worden.









Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche in einem Wohnanwesen gefunden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und es können bisher keine weiteren Angaben gemacht werden, so die Polizei.