Ermittlungen dauern an: Frau verstirbt auf Autowaschplatz in Schonach

Frau verstirbt auf Autowaschplatz in Schonach

Ermittlungen dauern an

1 Die genauen Umstände des Hergangs sind noch unklar. (Symbolfoto) Foto: Skolimowska

Eine 71-jährige Frau ist am Montagmorgen auf einem Waschplatz in Schonach neben ihrem Auto gefunden worden und kurz darauf verstorben. Zuvor hatte sich ihr VW Bus auf dem abschüssigen Gelände selbstständig gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 71-Jährige gegen 10.30 Uhr mit einem VW Bus auf den Waschplatz in der Straße "Am Fabrikberg" und stieg aus ihrem Auto aus. Im selben Moment machte sich das Auto auf dem abschüssigen Gelände selbstständig, rollte rückwärts einen kleinen Hang hinunter und kam einige Meter weiter in einem Nachbarhof unbeschädigt zum Stehen. Helfer fanden die 71-Jährige neben ihrem Fahrzeug, wo sie kurz darauf verstarb.