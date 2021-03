Ermittlungen an Schulen in VS

1 An zwei Schulen in VS kam es im Homeschooling zu Störfällen, die eine Strafanzeige zur Folge hatten. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Minderjährigen werden von Unbekannten Pornos im Online-Unterricht gezeigt, während an anderer Stelle Eltern mit im virtuellen Klassenzimmer sitzen und stören. Der Fernunterricht birgt Schwachstellen - auch in der Region. In zwei Fällen in Villingen-Schwenningen kam es zur Anzeige.

Oberndorf/VS - Während die Schulen das Internet für sich zu nutzen lernten, kam es zu Problemen. Doch verlässliche Zahlen zu den Auswirkungen gibt es von offiziellen Stellen nicht.

Auf Nachfrage heißt es bei den staatlichen Schulämtern, dass den Aufsichtsbehörden bislang nur wenige Störfälle bekannt seien.

Pornografischer Inhalt in Videokonferenz

Angesprochen auf einen angezeigten Fall aus Villingen-Schwenningen im November 2020, in dem die Polizei noch ermittelt, zeigt sich die zuständige Aufsichtsbehörde in Donaueschingen unwissend.

Dort hatte sich laut Polizei ein 18-Jähriger in den Unterricht einer neunten Klasse eingeschlichen und den Kindern im Alter von 14 bis 15 Jahren eine Seite mit pornografischem Inhalt gezeigt.

Der Störer erlangte wohl durch seine Freundin, eine Schülerin der betroffenen Klasse, Zutritt zum Online-Unterricht.

Verfahren eingestellt

Zu einer ähnlichen Situation kam es bereits im April 2020. An einer anderen Schule der Doppelstadt wurden obszöne Inhalte in eine Videokonferenz über Skype gebracht. Ziel war es, den Unterricht zu stören. Betroffen war hier eine 12. Klasse mit zumeist älteren, aber auch minderjährige Schülern. Wie Johannes-Georg Roth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, erläutert, musste das Verfahren gegen Unbekannt letztendlich eingestellt werden.

Zugang über landeseigene Software schwerer

Vertreter der Aufsichtsbehörden betonen, es könne fast nicht mehr vorkommen, dass Fremde sich in den Unterricht einloggen. Viele Schulen hätten ihre Vorsichtsmaßnahmen verschärft und digitale "Warteräume" eingerichtet, aus welchen man in die Konferenz geholt werden muss.

Außerdem, erklärt ein Sprecher des Kultusministeriums, sei es über die landeseigene Software kaum möglich, als Externer beizutreten. Die Software-Zugänge für Schüler würden hier für jeden Nutzer einzeln von der Schule erstellt und ausgehändigt.

Das Kultusministerium erklärt auf Anfrage, das einzelne Störfälle "im Zuge von polizeilichen Ermittlungen" bekannt wurden. Wie oft es zu Störfällen allgemein kam, sei jedoch nicht bekannt. Zahlen wurden hierzu nicht erhoben.

Selbstverpflichtung an vielen Schulen

Die Schulen hätten mit entsprechenden Aktionen auch aufgeklärt, erklärt Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft BW (GEW BW). So hätten viele Schulen Selbstverpflichtungen an die Schüler und deren Eltern herausgegeben, welche durch eine Unterschrift bestätigt werden mussten.

Mit ihnen solle klargestellt werden, dass die Regeln des realen Klassenzimmers eben auch im Digitalen gelten.

Das betreffe auch unerlaubt angefertigte Aufzeichnungen von Lehrern und Mitschülern, die im digitalen Unterricht ein Problem seien, wie Schneider auf Nachfrage bestätigt.

Ein Punkt, der die Übertragung der analogen Regeln in den digitalen Raum bestätigt, ist der "pädagogische Schutzraum", der auch dort herrsche.

Eltern im digitalen Klassenzimmer

Angesprochen auf Eltern, die den Unterricht mitverfolgen oder sich gar beteiligen, erklärt das Kultusministerium, dass bei Fortbildungen und in Informationsschreiben aufgeklärt werde. Auch im digitalen Raum sei die "Teilnahme von Dritten wie Eltern nur unter klar definierten Bedingungen möglich."

Werden vereinzelt Fälle bekannt, in denen Eltern ohne Zustimmung am Unterricht teilgenommen haben, so werde dies in der Regel von den Schulen in einem klärenden Gespräch gelöst.

Sinnvoll sei das Beisein der Eltern jedoch zum Beispiel in der Grundschule, da die Funktionsfähigkeit der Technik sichergestellt werden müsse und die Schüler in der Grundschule auf mehr Betreuung beim Lernen angewiesen sind. Die Kinder müssten aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne in diesem Alter immer wieder zum Unterricht "hingeführt" werden.