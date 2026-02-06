Ermittlungen abgeschlossen: Was die Polizei zum umstrittenen Flugblatt in Albstadt sagt

Die Polizei hat geprüft, ob in Zusammenhang mit einem in Ebingen verteilten Flugblatt eine Straftat vorliegt.
Ein Albstädter aus dem Ebinger Norden hatte Mitte Januar ein Flugblatt mit fragwürdigem Inhalt bei der Polizei gemeldet. Unter der Überschrift „Es ist alles eine Lüge“ wollen die Verfasser darauf aufmerksam machen, dass die Berichterstattung von etablierten Medien wie Zeitungen, Radio-Sendern oder der Tagesschau angeblich nicht der Wahrheit entsprechen. Stattdessen werden vermeintlich „freie Medien“ zur Informationsbeschaffung empfohlen.